Tilburg, Den Bosch en Eindhoven komen samen bij nieuwste aankoop van Het Noordbrabants Museum

Het Noordbrabants Museum kocht het werk van de 19de-eeuwse Eindhovense kunstenaar Hendrik Turken (Eindhoven 1791-1856 Luik), vervaardigd in 1825, voor 20.000 euro tijdens de kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Deze Turken volgde de opleiding tot schilder aan de Academie van het Sint-Lucasgilde in Antwerpen. Van 1820 tot 1825 was hij directeur van de Stads Academie voor Teeken- en Schilderkunst in Den Bosch, voorloper van de huidige kunstacademie.