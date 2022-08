Tilburger Mikkers begint veelbelovende romanreeks met het leven van zijn vader

Nieuwsover­zicht | Vuurwapen­han­de­la­ren lopen in de val - Afscheid van burgemees­ter kost 60.000 euro

Door een vraag van een nieuwsgierige inwoner van Den Bosch weten we nu hoeveel het afscheid van de Eindhovense burgemeester kost. Van een huisje aan de Zuid-Afrikaanse kust naar een container op de noodopvang in Rosmalen: het verhaal van een vluchtelingengezin dat in Brabant terechtkomt. En verbijstering om de plotse dood van oud-Bredanaar Bob (31) en vriendin Nienke (29) in Colombia. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

24 augustus