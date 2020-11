Tilburgs Statenlid Hans Smolders trekt zich terug van kieslijst FVD

Andermans pubers opvoeden, ga er maar aan staan: gezinshuis­ou­ders gezocht!

23 november Waarom zou je het in vredesnaam willen, de zorg voor andermans kinderen, met een vette rugzak ook nog? Mihaela Boetier is al vijftien jaar gezinshuisouder. ,,Ik wil kinderen vooruit helpen in hun jonge leven dat door allerlei omstandigheden niet zo best begon. Het maakt me blij als het lukt hen op de rit te houden.”