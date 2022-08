Tilburgse binnenstad is doolhof: wegwerkzaamheden zorgen voor chaos en irritatie

Na elke stalkings­moord klinkt dezelfde belofte én toch werd Marly uit Best het zoveelste slachtof­fer

Deze maand was het weer raak. Marly Schapendonk (35) werd doodgeschoten nadat ze wekenlang was lastiggevallen door haar ex uit Eindhoven. De zoveelste schrijnende stalkingsmoord. ‘Zolang dit blijft gebeuren, gaat het nog helemaal niet goed’.

31 juli