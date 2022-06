Tilburgse dj (24) verovert plek tussen ‘groten der aarde’: ‘Als je van Tiësto hoort dat Afrojack en Hardwell je nummers óók tof vinden’

Het is zijn eerste interview. Zijn eerste officiële portretfoto ook. ,,Even staan hoor". Hij wappert met z'n shirt. ,,Het is hier best warm of niet?” Dat is het niet. Niet echt tenminste, maar het voorhoofd van de 24-jarige Jordy Göbbels glimt. ,,Mag ik even?” Tissues worden gedept, een stoel wordt verschoven. Jordy gaat weer zitten achter z'n keyboard. Z'n vingers drukken de toetsen in. In z'n hoofd hoort hij de melodie. Alle aandacht is op de jonge dj. ‘Wil je graag zo serieus op de foto?’ Jordy kijkt de fotograaf aan. Dat was niet de bedoeling. Hij is eigenlijk heel blij. Shit, dit is juist een leuk moment. Hét moment mag hij wel zeggen.