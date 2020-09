Tilburgse Katja Heitmann wint grote theaterprijs

Heitmann, in 1987 in Hamburg geboren, is opgeleid aan de Fontys Dans Academie in Tilburg. In 2016 won zij de Prijs van de Nederlandse Dansdagen. Ze brak in 2017 door met de voorstelling Pandora’s DropBox die ging over de volmaaktheid van het menselijk lichaam. In haar nieuwe installatie Motus Mori maakt ze bewegingsportretten van bezoekers. Die zien die bewegingen later uitgevoerd door dansers van haar gezelschap. Motus Mori is van 18 oktober tot en met 8 november bij Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg.