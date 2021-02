Tilburgse schoolmeisjes gingen naakt het internet over: zo loste Campus 013 dit probleem op

Nieuwsover­zicht | Uitbraak vogelgriep op pluimveebe­drijf Sint-Oedenrode - Oliedief­stal uit pijplijn dwars door Brabant

20 februari De eerste officiële zachte dag van het jaar was vandaag een feit. Om 13.10 uur bereikte het kwik in De Bilt de 15 graden. In Brabant werd het hier en daar zelfs 19 graden. Bij een legkippenbedrijf in Sint-Oedenrode is de gevaarlijke variant van de vogelgriep (H5) vastgesteld en de politie doet al een jaar onderzoek naar een merkwaardige zaak: oliediefstal uit een pijplijn die dwars door Brabant loopt. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.