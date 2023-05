Tips van oud-topsporters voor senioren: ‘Juist richting de finishlijn is bewegen extra belangrijk’

Verdachten dachten veilig te chatten als Akela en Winnie de Poeh: rechtbank trapt gi­ga-drugs­zaak in West-Bra­bant af

BREDA - Tijdens de landelijke politieactie in februari dit jaar tegen georganiseerde drugscriminaliteit - de oogst van de gekraakte berichtendienst Exclu - werd in ‘hotspot’ West-Brabant 2,8 miljoen euro aan cash in beslag genomen.