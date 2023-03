Tips voor een uitje in de regio: van Matthäus Passion tot rockalbum, wandelen, hardlopen of wielrennen

Wie zin heeft in hardlopen en nog geen loopervaring heeft, of wie zijn of haar conditie wil verbeteren kan zich opgeven voor de beginnerscursus van atletiekvereniging Spado. Die houdt maandag 13 maart een infoavond. De cursus wordt een keer per week in de avonduren gegeven in groepsverband. De cursus begint op dinsdag 28 en donderdag 30 maart en duurt veertien weken. Het doel is om aan het eind 5 kilometer of 30 minuten aaneengesloten te kunnen hardlopen. De cursus wordt gegeven door gecertificeerde trainers en kost 60 euro. De informatieavond is op maandag 13 maart om 19.30 uur in het Spado-clubhuis op sportpark Rozenoord. Inschrijven kan alleen via de website van Spado.