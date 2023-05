Titelgevecht van minuut tot minuut: zo beleefden DSV en Heijen hun kampioenswedstrijd

Knoop doorgehakt: streekar­chief blijft in vesting, het nieuwe depot komt in Heesbeen

HEUSDEN/HEESBEEN - Streekarchief Salha blijft in het oude raadhuis in de vesting Heusden, dat wel grondig verbouwd moet worden. Het nieuwe depot voor de opslag van archieven komt in Heesbeen. Dat is althans de wens van het bestuur.