Toch weer op ’t laatst gelukt: Hank gaat een mooi Oranjefeestje tegemoet, met vrijmarkt

Inhuur­kracht steelt mogelijk gegevens van duizenden klanten van Vattenfall: ‘Let op vreemde mail of telefoon­tjes’

De gegevens van 30.000 klanten van energiegigant Vattenfall zijn mogelijk in verkeerde handen gevallen. Een inhuurmedewerker kon via het digitale archief dat gebruikt wordt om brieven op te slaan, bij de gegevens van de klanten komen. ,,Of hij of zij er daadwerkelijk iets mee heeft gedaan, dat weten we nog niet”, zegt een woordvoerder.