Toneel voor meer begrip voor de geplaagde boer

Iedereen wil zijn gasfornuis kwijt, maar wie koopt het nog? ‘Geen haan die ernaar kraait’

Het ene gasfornuis is gammel, vierpits en wordt voor een paar tientjes aangeboden in Tilburg. Het andere lijkt rechtstreeks uit een hippe horecakeuken te komen en is te koop in Den Bosch. Op verkoopsites als Marktplaats, Tweedehands.net en Facebook Marketplace staan duizenden gasfornuizen. De meeste gratis af te halen. ,,Maar geen haan die ernaar kraait.”

13 oktober