Tony van der Meulen heeft het niet op de Russen: ‘Ze zijn niet te vertrouwen’

Hoe bang is de vrachtwa­gen­chauf­feur die rechtsaf slaat? ‘Het is zó opletten’

6 oktober DEN BOSCH - Hoe is het om met je vrachtwagen, en de bibber in je lijf, door drukke dorpen en steden te manoeuvreren? Daar waar een ongeluk altijd op de loer ligt. En als het helemaal misgaat, is Slachtofferhulp er dan ook voor jou? ,,Het is een ramp.”