Top internationale skatewereld komt naar Pier15 in Breda: ‘Hier winnen is groot worden’

Tot wel 47 cent per liter voordeel: tanken in België loont weer

Nederlanders hebben de weg naar Belgische tankstations weer massaal gevonden sinds op 1 juli de korting op de brandstofaccijns werd opgeheven. Waar je in Nederland deze woensdag 2,12 euro voor een liter Euro 95 betaalt, ben je net over de grens slechts 1,65 euro per liter kwijt. Een verschil van 47 cent. Omrijden loont dus, zeker als je ook nog sigaretten of alcohol koopt.