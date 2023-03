TOP Oss laat winst lopen op avond vol emotie bij de achterban: ‘Kunnen het ons niet veroorloven om contract door te laten lopen’

met video Verdachte (24) steekpar­tij Breda aangehou­den: slachtof­fer belandde met meerdere wonden op IC

BREDA/MADE - Een 24-jarige man uit Made is vrijdagmiddag aangehouden als verdachte van een steekpartij. Aan de Trekpot in Breda raakte een 27-jarige man in februari zwaargewond, waarna hij op de intensive care belandde.