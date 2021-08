Topman Heijmans: ‘Schrijnende situaties ontstaan door gebrekkig onderhoud aan infrastructuur’

Volgens Hillen is er veel achterstallig onderhoud. Hij verwijst naar de gebreken bij de Haringvlietbrug . Aluminium platen die daar met klemmen aan de brug zijn bevestigd, trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Ook bij de A79 is het volgens hem mis. ,,Daar is een stalen constructie gemaakt bij een viaduct, uit angst voor verzakking. Dat is buiten iedere orde.”

Gevaar voor bruggen en tunnels

Volgens Hillen is er wel geld, maar blijft het liggen. ,,We hebben grotere projecten die vertraagd zijn en waar wel geld voor gereserveerd is, maar dat niet gebruikt wordt. En aan de andere kant is er meer geld nodig voor onderhoud en beheer van infra. Dat is een rare manier van boekhouden.” Als oplossing stelt Hillen renovatie voor. ,,Dat is goedkoper dan straks slopen en opnieuw bouwen.” Wat ook meespeelt is dat bouwbedrijven huiverig zijn voor het aannemen van grotere infraprojecten. Die hebben in het verleden voor grote problemen gezorgd.