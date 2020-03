Topontwerpers brengen eerbetoon aan groot desinger Martin Visser

Zit-ie lekker? Ja. Slaapt-ie goed? Ook. Absoluut. Weet ik uit eigen ervaring. Zestig jaar geleden ontwierp Martin Visser zijn beroemde bank. De BR 02 (Bank Rusten nummer 2), de even eenvoudige als geniale slaapbank, waarvan er ook nu nog elke dag een wordt verkocht. Dat is uitzonderlijk voor een designstuk. Het is dan ook een klassieker, net als de even befaamde zigzagstoel van Gerrit Rietveld.



Visser (1922-2009) maakte de bank voor ’t Spectrum, het meubelmerk in Bergeijk waar hij jarenlang hoofdontwerper was. En nu, zes decennia later, eert datzelfde Spectrum hem met een presentatie in het museum waar veel van zijn meubels zijn opgenomen in de vaste collectie. Zijn werk is helder, functioneel en heel praktisch. Veel staal, leer en hout gebruikt hij. In de jaren 60 bepaald opvallend, naast de gangbare, zeer degelijke eikenhouten meubelstukken van opa en oma.