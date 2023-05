Topturnster in De Kring en antieke stoommachines in Etten-Leur: dit is er verder nog te doen

Hoe dan? De verkoop bij deze schouwburg is nog niet gestart, toch blijkt Peter Pannekoek al uitver­kocht

Een schier onuitputtelijke reeks bekende cabaretiers. Muziektoppers als Frank Boeijen en de 3JS. Spectaculair toneel, bijvoorbeeld met The Murder on the Orient Express. Maar ook de Disney-musical Winnie de Poeh voor de jeugd. Plus volop talent uit het ‘eigen’ Land van Cuijk.