Torenhoge boete voor bestuurders die ruiten niet goed ijsvrij maken

Van kerstshop­pen in Dickens­stijl naar een festijn met 40.000 bezoekers, hoe is dat zo gegroeid in Drunen?

Je kunt er over de koppen lopen. 40.000 bezoekers in 2018. Hoe verklaren ze bij het Dickensfestijn in Drunen zelf - dit jaar weer full swing op 17 en 18 december - dit succes? ,,Het is betoverend, magisch’’, zegt grondlegger Maurice van der Steen (61). ,,Bezoekers ervaren dat ook zo.”

10 december