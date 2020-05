Tornado trekt over noorden van Antwerpen, ook in Zundert gespot

In eerste instantie leek het een heftige windhoos. Tornado's komen namelijk weinig voor in Nederland, maar volgens Weerplaza is het wel degelijk een tornado. Alleen geen typische. ,,Normaal gesproken ontstaan tornado’s bij enorme, sterk georganiseerde buien die om hun eigen as draaien, zogenaamde supercells. Dit soort buien ontstaan alleen als er heel veel ‘energie’ op voorraad is in de atmosfeer en er heel veel wind staat op grote hoogte.”

Aan beide voorwaarden werd op zondag niet voldaan: het waaide op de plek waar de tornado vormde niet zo veel op hoogte. En er was ook niet bijzonder veel ‘energie’ beschikbaar in de atmosfeer: de buien die ontstonden waren geen krachtige onweersbuien.

De Facebookpagina ‘Weerstation Zoersel & omstreken’ postte na 15.00 uur onderstaand filmpje. ,,Het lijkt wel of er een vliegtuig is neergestort,” hoor je op de achtergrond. Een grote grijze pluim steekt in de verte boven alles uit. Ergens bij de grensstreek van Loenhout en Meer.

Weerstation Zoersel & omstreken on Facebook Watch

Een voorbij razende fietser legt de windhoos ook vast op beeld bij Loenhout. Daar is goed te zien hoe hoog de hoos komt.

Tornado Loenhout

Ook in Nederland is de windhoos gespot. Ron Schijfs ziet vanuit zijn achtertuin in Zundert de pluim in de verte erboven uit steken. ‘Tornado op Moederdag!’ Schrijft hij erbij. In de reacties zijn er meerdere mensen die hetzelfde gezien hebben.

In het noorden van Antwerpen ging het onstabiele weer, waarbij warme lucht uit het zuiden in botsing kwam met een koudefront uit het noorden, gepaard met de stevige windhoos. Het is niet duidelijk of er schade is aangericht. In Loenhout zou de windhoos effectief aan de grond gekomen zijn, zegt HLN.

De tornado is volgens Weerplaza waarschijnlijk tot ontwikkeling gekomen precies op een lijn waar lucht naar elkaar toe stroomde. ,,Deze lijn lag op zondagmiddag ongeveer van Antwerpen naar Enschede. Ten noorden van deze lijn stond een forse noordenwind, terwijl ten zuiden van deze lijn een zwak briesje stond uit het zuiden of zuidoosten.”

Weerman Lars van Galen legt verder uit: ,,Op deze lijn gebeurde twee dingen die nodig waren voor het ontstaan van de tornado. Allereerst kan lucht die naar elkaar toe stroomt maar één kant op, omhoog. Dat zorgde ervoor dat op de lijn een aantal (onweers)buien ontstonden, zo ook bij Zundert. Ten tweede zorgt een dergelijk windverschil over zo’n korte afstand ervoor dat er allemaal kleine wervels ontstaan.”

,,Waarschijnlijk is één van deze wervels als het ware ‘gevangen’ in een pakketje opstijgende lucht die uitgroeide tot een bui. Doordat de wervel daarbij steeds verder ‘opgerekt’ werd, begon die steeds harder te draaien. En toen de wervel sterk genoeg werd, nam deze veel stof mee omhoog zodat deze ook te zien was als een tornado.”

