‘Tot hier en niet verder’: ziekenhuizen in de regio staken

Iets na 8 uur is het al een topdrukte in het Máxima MC in Veldhoven. Zo'n 100 verpleegkundigen hebben zich verzameld. Tussen de stakende personeelsleden staat Teun Toebes, verpleegkunde student uit Best én zorgblogger. Hij is niet werkzaam in het Maxima MC, maar is hier om zijn ‘collega's uit de zorg een hart onder de riem te steken.’ ,,De werkdruk is hoog en de uitstroom is nog hoger‘’, zegt Toebes. ,,En het percentage ziekteverzuim ligt veel hoger dan elders.‘’



De actie werd afgetrapt door Peer Meesters van vakbond NU91. ,,Wij zijn op meer dan 100 locaties in Nederland actie aan het voeren. Meer dan 90% van de ziekenhuizen doet mee, en dat is natuurlijk een prachtig resultaat‘’, zo vertelt hij in het speech aan het stakende personeel.



Ook actieleidster Anneke Schrap, verpleegkundige op de afdeling chirurgie, nam ook het woord: ,,Het gaat om werkdruk, personeelsgebrek en loon. Dat laatste om het vak aantrekkelijk te houden en uitstroom te voorkomen.‘’