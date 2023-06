Trap-In Uden verdeelt 40.500 euro over vijftien projecten

Na bijna 50 jaar in de installa­tie­tech­niek zwaait Ad af en gaat zoon Michiel door: ‘Hoe moeilijker, hoe meer onderschei­dend’

HELMOND - Als technisch tekenaar stapt Ad van Melis in de zomer van 1976 bij Heesmans Installatie Techniek binnen. Hij schopt het tot directeur maar nu het roer van het Helmondse bedrijf stevig in handen van zijn zoon is, kan hij gaan. Omkijkend: ,,Toen ik begon was ‘t een stuk eenvoudiger.”