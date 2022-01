Treinstoringen in Brabant: zo vaak gebeurde dat bij jouw station

Op welk Brabants station is de kans het grootst dat reizigers te maken krijgen met verstoringen in het treinverkeer? Storinginformatiesite Rijdendetreinen.nl houdt daarvan allerlei gegevens bij en daaruit blijkt dat Breda de meeste verstoringen kent van alle stations in Brabant.

Het aantal storingen met een vertraging van minimaal tien minuten nam in 2021 behoorlijk toe, concludeert databedrijf LocalFocus op basis van de gegevens. In heel Nederland waren dat er 4.150 terwijl het er in 2020 nog ging om 3.585 storingen.

Meeste storingen van Brabant

Station Breda kreeg het afgelopen jaar te maken met maar liefst 274 storingen waarbij de vertraging minimaal tien minuten was. Het aantal is sinds 2020 wel flink afgenomen, want in dat jaar werden 331 storingen gemeld bij station Breda. Het station heeft daarmee verreweg de meeste storingen van de provincie en staat zelfs hoog in de landelijke ranglijst.

Bij station Tilburg kregen reizigers in 2021 minder vaak te maken met storingen: 77 keer ten opzichte van 100 in het jaar daarvoor. Het station in Den Bosch met 110 registraties had juist iets meer verstoringen dan in 2020, want toen waren dat er 108. Station Eindhoven had 115 verstoringen: een kleine stijging ten opzichte van de 106 meldingen in 2020.

Bekijk op de kaart hieronder de cijfers van alle stations. Klik op een locatie voor meer informatie.

