Treinverkeer bij Breda weer op gang na grote storing

10 februari BEST - Het is een raadsel wie hij was, laat staan wie hem heeft gewurgd. De sleutel tot de identiteit van de man die in 1997 werd opgegraven in Best ligt wellicht verborgen in zijn schoenen: prijzig en uniek.