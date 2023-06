Triatleten duiken in Oud Gastel al vroeg de Roosendaalse Vliet in

EK onder 21 Uitblinken­de doelman Bart Verbruggen pakt glansrol bij Jong Oranje: ‘Hij is weer een miljoentje meer waard’

Er bestond geen twijfel over wie de man van de wedstrijd was tijdens het EK-duel tussen Jong Oranje en Jong België. De Bredase doelman Bart Verbruggen (20) hield de Nederlandse talenten woensdagavond op de been met enkele puike reddingen en trok daarmee zijn topvorm nog even door.