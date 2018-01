Triest toeval: slachtoffer Osse doorrijder is familie van Geffense Anouk

OSS - De ernstige aanrijding op nieuwjaarsnacht in Oss, waarbij een 28-jarige vrouw gewond raakte, roept bij de vader van het slachtoffer akelige herinneringen op aan de dood van Anouk Schuurmans.

De Geffense werd in de vorige nieuwjaarsnacht in Oss aangereden door een dronkenlap en overleed niet veel later aan haar verwondingen. Ook toen reed de dader na de aanrijding door.

,,Ik sloeg de krant vanochtend open en moest gelijk aan Anouk denken. Ze is zelfs verre familie van me", laat vader Antoine van den Bergh aan deze krant weten.

Dollemansrit

Uit gesprekken met diverse betrokkenen ontstaat het beeld van een dollemansrit die tijdens de nieuwjaarsnacht door de straten van Oss trok. Die begon kort na middernacht met de bijna-aanrijding aan de Looveltlaan, waarna de grijze auto via de Gewandeweg richting het centrum van de stad reed.

Twee kilometer verderop op de Oostwal botste de bestuurder tegen een andere automobilist. Op de Berghemseweg, enkele honderden meters verder, reed de wegpiraat een 28-jarige vrouw omver. Ze werd voor de ogen van haar kinderen meegesleurd.

Een wonder

De bestuurder reed daarna door en is nog altijd voortvluchtig. In een bericht op sociale media richt de politie zich rechtstreeks tot hem of haar: ‘Blijf niet met deze wetenschap lopen. Meld je bij ons en vertel je verhaal.’

De politie neemt de zaak hoog op en spreekt van een ‘heftige aanrijding’. De zoektocht naar de dader is in volle gang. Dinsdagmiddag meldde de politie zes tips over de zaak te hebben ontvangen. De bestuurder is echter nog niet getraceerd.