Tropisch: stroomverbruik met 10 procent omhoog

Deze prijswin­nen­de thee groeit wél op Brabantse bodem

8:52 ZUNDERT - De internationale jury van de Teas of the World Contest was lovend over de thee van Zundertse bodem. Het resultaat? De prestigieuze Gourmet ster. Het is de kers op de taart voor Johan Jansen die jarenlang werkte aan de genetica waardoor theeplanten op grote schaal gekweekt kunnen worden in Nederland.