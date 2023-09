Tropische editie van PopMonument Bergen op Zoom trekt zo’n 700 bezoekers van jong tot oud

Sprinklers, zoute drop en tappunt stutten tropisch Zwaluws Zomerfes­tijn

LAGE ZWALUWE - Nog nooit was het zo warm tijdens het Zwaluws Zomerfestijn. De lasergamers hadden er geen last van, voor de beach- en voetvolleyballers lag dat een slag anders. Maar daar had de organisatie op geanticipeerd.