Tropische nazomer op komst: meer dan 30 graden in Brabant

Brabant kan komende week nog genieten van een heuse nazomer. Volgens Weerplaza is er een grote kans dat het kwik in onze provincie aan het begin van de week boven de 30 graden stijgt.

In het weekend blijven de temperaturen nog onder de 25 graden, maar daar komt maandag verandering in. Na een paar frisse ochtenduren, bereikt het kwik waarden van meer dan 25 graden. Het is daarbij zonnig en droog. In het zuiden van het land is zelfs een tropische 30 graden niet ondenkbaar.

Ook dinsdag is het zonnig en droog nazomerweer. In vrijwel het hele land loopt de temperatuur op naar meer dan 25 graden. Brabant kan weer een uitschieter van boven de 30 graden verwachten.

Woensdag blijven ook de temperaturen in Brabant rond de 25 graden liggen. Deze dag is er kans op enkele regen- en onweersbuien. Donderdag is een rustige, iets warmere dag. Er is dan flink wat zon en weinig tot geen regen. De temperaturen liggen deze dag in Brabant iets hoger dan 25 graden.

Niet uniek

30 graden in september is volgens Weerplaza bijzonder, maar niet uniek. Zo werd het in 2016 begin september ook zeer warm en was er bijna sprake van een heuse hittegolf. Op 15 september werd het in De Bilt toen net geen 30 graden, anders was de hittegolf een feit geweest.

