Trotse ouders van K3 Julia: ‘We hebben een mooi mixje in elkaar gezet en dan komt er een K3’tje uit’

Uitslag verkiezin­gen nu definitief, Ben Litjens van Keerpunt protes­teert en wil hertelling

BOXMEER - De uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk is nu definitief. In het aantal zetels voor de partijen is geen verandering meer gekomen, vergeleken met de voorlopige verkiezingsuitslag donderdag. Het CDA is dus de grote winnaar met 13 zetels, gevolgd door Team Lokaal met 8 en Liberaal LVC met 5. Ook voor de vier partijen die vorige week geen enkele zetel haalden, is geen restzetel weggelegd.

12:08