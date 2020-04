Trouwambtenaar noemt huwelijk met dertig mensen onverantwoord en krijgt ontslag

‘Cathrien’ test nieuw ademappa­raat voor corona-pa­tiënt

17:00 BEST - In sneltreinvaart moet technologiefabrikant Demcon in Best honderden beademingsapparaten zien te leveren voor de behandeling van patiënten met Covid-19. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven wordt het apparaat voor het eerst getest op een niet-corona-patiënt op de intensive care.