Trouwen in Brabant? Hier ben je het goedkoopst uit en in deze stad betaal je de hoofdprijs

Ga je binnenkort trouwen? Bereid je dan maar alvast voor op de kosten die je moet betalen voor een doordeweekse ceremonie op een gemeentelijke locatie. In veel Brabantse gemeenten betaal je dit jaar namelijk een stuk meer om te trouwen dan twee jaar geleden. Tilburg steekt daar met kop en schouders bovenuit: daar betaal je meer dan 730 euro om je in het echt te verbinden met je partner. In de goedkoopste gemeente betaal je slechts een fractie daarvan.

In Moerdijk betaal je het minste. Daar kost een doordeweekse trouwceremonie gemiddeld 125 euro, bijna zes keer zo goedkoop dan trouwen in Tilburg. Trouwen in Moerdijk kostte in 2019 nog gemiddeld 375,50 euro. In Tilburg was dat 695 euro.

Ook in Rucphen en Eindhoven daalden de trouwkosten in vergelijking met 2019. In Rucphen gingen de kosten binnen twee jaar met zo'n 9 euro omlaag: daar betaal je nu 260,25 euro. In Eindhoven kostte een bruiloft in 2019 450 euro, die prijs is met 25 euro gedaald.

Flinkste stijgingen

In vergelijking met 2019, betaal je in het in het gros van de Brabantse gemeenten dit jaar een stuk meer om te trouwen. In Sint-Michielsgestel steeg de prijs procentueel gezien het hardst. Daar maakte de kosten een ontwikkeling van 93,1 procent: van 259 naar 500 euro. Grave volgt op een tweede plaats met een stijging van 82,3 procent. Daar trouwde je eerst voor 254 euro, maar betaal je dit jaar 463 euro.

Benieuwd wat het kost om in jouw gemeente te trouwen op een gemeentelocatie? Bekijk onderstaande kaart.

