Trouwen op 20-2-2020 populair: ‘Jawoord om 20:02 uur’

Slapen bij de kabouters in Sprookjes­bos van de Efteling

9:53 KAATSHEUVEL - De droom van iedere Efteling-liefhebbers kan deze zomer werkelijkheid worden: een nachtje logeren in het attractiepark. Slapen bij de kabouters in het Sprookjesbos, onder De Vliegende Hollander of naast de nieuwe familie-achtbaan Max & Moritz.