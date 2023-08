Truck gekanteld bij knooppunt Klaverpolder, verbindingsweg vanuit Breda richting Roosendaal uren dicht

Laarbeekse winkeliers verwelko­men facelift ‘saaiste plein van Nederland’, maar missen hun inspraak

BEEK EN DONK - Groen, levendig en minder doods. Als een parkachtig winkelplein, zo moet het Piet van Thielplein in Beek en Donk er na de aanstaande opknapbeurt uitzien. Maar sommige winkeliers twijfelen of het daarna niet langer Nederlands saaiste plein is.