Truck rijdt in vangrail A73 bij Rijkevoort; afrit A77 richting Duitsland afgesloten

Halsterse verdachte cokelabs bekent en geeft ‘bijzonder inkijkje’ in drugswe­reld

BREDA - Zelden praten verdachten openlijk over hun aandeel in zware drugszaken. Joep T. (37) uit Halsteren, volgens justitie betrokken bij drie cocaïnewasserijen, deed dat vrijdag bij de rechtbank in Breda wel.

17 september