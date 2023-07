Truus reist speciaal voor Hete Vuren van Voorburg naar het Markiezenhof: Expositie trekt 8.000 bezoekers

Man (45) overleden bij ernstig ongeluk in Hoogeloon, ander slachtof­fer zwaarge­wond

HOOGELOON - Bij een ongeluk in Hoogeloon is zaterdagavond een 45-jarige man uit Zwijndrecht om het leven gekomen. Hij was de bestuurder van een auto die op De Fluiter tegen een boom botste. Een tweede inzittende, een 35-jarige man uit Rotterdam, ligt zwaargewond in het ziekenhuis.