TU/e participeert in logistiek centrum voor Brabantse ondernemers en onderwijs

Stoffelijk overschot in bosgebied Bergen op Zoom afgevoerd: geen aanwijzingen voor misdrijf

19 september BERGEN OP ZOOM - Het stoffelijk overschot dat dinsdagmorgen in een bosgebied langs de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom werd gevonden is inmiddels afgevoerd. Er wordt met een speurhond in het bos gezocht naar mogelijke sporen die te maken kunnen hebben met de overleden.