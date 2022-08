Tuinen verzakt en zwembad kapot na klus: ‘34.000 euro schade, dat kunnen we niet betalen’

Ongeluk met vrachtwa­gen op A73: traumaheli­kop­ter landt midden op snelweg

NIJMEGEN - Op de A73 ter hoogte van Overloon is maandagochtend een eenzijdig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechter rijstrook van de A73 is in zuidelijke richting dicht, deze was zelfs tijdelijk volledig afgesloten.

22 augustus