Turkse Bosschenaren zamelen dekens en kleding in voor aardbevingsgebied

Bossche­naar (60) veroor­deeld voor afpersing van Duitse toerist (16): ‘Hij had mijn zoon kunnen zijn’

DEN BOSCH – ‘Berovingen als deze leiden tot gevoelens van onveiligheid en angst in de samenleving.’ Dat schrijft de rechtbank in de veroordeling van een Bosschenaar (60) die volgens de rechtbank eind vorig jaar een 16-jarige toerist angstige ogenblikken bezorgde op het Stationsplein in Den Bosch.

16:36