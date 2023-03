Tv-makers Humberto Tan plaatsen knalrode microfoon op Grote Markt in Breda: dit is waarom

De programmamakers van Humberto, de talkshow van Humberto Tan, struinen Nederland af op zoek naar gouden keeltjes. Een woordvoerder van Humberto’s team laat weten dat ze elke week ergens anders in Nederland staan om lokaal zangtalent te vinden.

Muzikaal talent in Breda

Deze donderdag 9 maart komt de cameraploeg naar Breda. Tussen 13.00 en 15.00 uur staan ze op de Grote Markt. Maar waarom zoeken de tv-makers muzikaal talent? Dat is om de rubriek Humberto Unplugged te vullen. Deze rubriek is onderdeel van van Humberto’s talkshow die elke zaterdag- en zondagavond te zien is op RTL 4. Tijdens Unplugged treden lokale zangers op met huisband The Jimmy’s.

Zingen op de Grote Markt

Kun je (een beetje) zingen? Dan is dít je kans, want donderdag kunnen Bredanaars a capella in de rode microfoon zingen. Uit de audities wordt de beste Bredase zanger gekozen. Diegene mag een paar weken later optreden in de talkshow.

