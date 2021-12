Twaalf Brabantse rijksmonumenten krijgen samen miljoenensubsidie voor restauratie

Bij het verdelen van de subsidie keken ze in het provinciehuis naar vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. ,,We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Zo creëren we een divers, aantrekkelijk en beleefbaar aanbod”, aldus Smeulders.

De twaalf monumenten

Parochiekerk Heilige Martelaren van Gorcum in Stampersgat (€ 400.000).

Kapucijnenklooster in Handel (€ 189.860).

Eikenheuvelpaviljoen in Boekel (€ 388.332).

Landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel (€ 400.000).

Kruisherenklooster in Sint Agatha (€ 398.857).

Modelboerderij Lactaria in Stevensbeek (€ 400.000).

Villa Bieduinenhof in Putte (€ 400.000).

Molen De Korenaar in Oirschot (€ 221.146).

Processiepark Mariaoord in Ommel (€ 186.900).

Koningskerkje in Vierlingsbeek (€ 159.358).

Stadsklooster San Damiano in ‘s-Hertogenbosch (€ 400.000).

Het Gouvernement in Bergen op Zoom (€ 400.000).