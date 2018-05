Twee Brabantse boerinnen zoeken de liefde van hun leven via Boer zoekt Vrouw

Champignonkweekster Michelle is op zoek naar een man. ,,Ik heb toen ik deze bank kocht een hoekbank gekozen om samen met een man in de hoek te kunnen knuffelen. De hoek is er wel, maar de man nog niet", vertelt Michelle openhartig. ,,Ik mis het meest iemand om tegen aan te kruipen, die me zegt dat hij trots op me is en blij is dat ik er ben. Iemand die graag blij met mij is. En dat ik het goed doe en niet bang hoef te zijn dat ik iets niet goed doe."