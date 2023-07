Twee doden door legionella, waarschijnlijk via cv-ketel van Bredaas bedrijf: NVWA roept op ketel te laten reinigen

De zaak begon toen vier bewoners van een wooncomplex vrijwel tegelijk legionella opliepen. Leenstra wil niet zeggen om wat voor soort complex het gaat en waar dat staat. ,,Het bijzondere van dat eerste cluster was de relatie met recent geplaatste ketels. Dat was aanleiding om ook bij de volgende gevallen te kijken of er een relatie met de ketels was”, aldus Leenstra. Die volgende besmettingen waren verspreid over het hele land, maar steeds bleek dat kort ervoor nieuwe combiketels van Ferroli geïnstalleerd waren.

Legionella is een bacterie die in nevel of deeltjes tuinaarde groeit. Bij inademing kunnen deze deeltjes in de longen terechtkomen, wat tot hevige gezondheidsklachten leidt. Het inademen van legionellabacteriën kan onder andere gebeuren tijdens het sproeien van water, in bubbelbaden en bij het gebruik van luchtbevochtigingssystemen. Ziekteverschijnselen ontstaan meestal na twee tot tien dagen. In Nederland raken jaarlijks zo’n vier- tot vijfhonderd mensen besmet met de bacterie. Een besmetting kan behandeld worden met antibiotica.

Waar 1400 ketels staan nog onbekend

Risico op legionella verkleinen

Tot de reinigingsbeurt kunnen mensen het risico op een legionellabesmetting volgens Ferroli verkleinen door bijvoorbeeld te douchen zonder douchekop of door een bubbelbad niet te laten bubbelen. Wanneer de nevel die hierbij vrijkomt wordt ingeademd, kunnen mensen besmet raken met legionella. De kans op besmetting is volgens het RIVM in de regel ‘heel klein’. Beschik je over een combiketel waarvoor de veiligheidswaarschuwing voor legionella geldt en heb je last van zware klachten als hoge koorts, rillingen, verwardheid, kortademigheid of maag-darmklachten (diarree of braken)? Neem dan contact op met de huisarts.