Twee gewonden bij botsing in Overloon

Bijbaan­tjes­markt Rythovius College: ‘Daar kan geen marketing­ad­ver­ten­tie tegenop’

EERSEL - Bijverdienen in de houtbewerking, schoonmaak of op de kaasboerderij? In het Rythovius College in Eersel waren woensdagmiddag 35 bedrijven uit de regio aanwezig om middelbare scholieren enthousiast te maken voor een bijbaan.