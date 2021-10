Twee gewonden bij woningoverval in Steenbergen, man aangehouden op A4 bij Dinteloord

Hoe de vermoorde Willem van der Willigen verzeild raakte in de wereld van transseksu­eel Sharona

3 oktober LIESHOUT/AMSTERDAM - Het contact met een transseksuele prostituee lijkt Willem van der Willigen uiteindelijk fataal te zijn geworden. Maar hoe raakte de gerespecteerde Lieshoutenaar verstrengeld in de absurde wereld van deze Sharona en haar ‘meester’ Bill? „Ze is een heel kinky vrouw. Zelfs in de winter had zij bijna niks aan.”