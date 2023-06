Twee inbraken in Mercedes van Sten tijdens zijn eerste maand in Bossche wijk Kruiskamp: ‘Het is echt heftig hier’

Wie gaat de tonnen vertra­gings­scha­de van Ooster­houts bouwpro­ject betalen? ‘Dit is buitenpro­por­ti­o­neel’

OOSTERHOUT – De ‘disproportionele’ vertraging in de oplevering van wooncomplex aan de Pieter Vreedestraat in Slotjes-Midden in Oosterhout krijgt mogelijk een juridisch staartje. Woningcorporatie Thuisvester en bouwbedrijf Ballast Nedam kijken naar de financiële gevolgen.