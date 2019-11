Twee jongens (15) met balletjespistolen aangehouden voor beschieten treinen bij Breda

kaartje Herrieboe­tes: hoeveel werden er in jouw gemeente uitgedeeld?

22 november In de periode van 2012 tot en met 2018 zijn in Nederland ruim 15.000 mensen bekeurd voor geluidsoverlast. In Brabant springt de gemeente Oss er bovenuit. Daar werden relatief de meester boetes uitgedeeld: 13,3 per 10.000 inwoners.