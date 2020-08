Twee karpervissers op Beekse Bergen neergestoken met kapotte fles, daders gevlucht in witte boot

Nieuwsover­zicht | Omstreden voermaatre­gel voor boeren ingetrok­ken - Populaire Silent Bingo verboden

19 augustus Minister Carola Schouten van Landbouw heeft woensdag besloten om de omstreden veevoermaatregel voor boeren in te trekken. Volgens het ministerie levert de maatregel bij nader inzien te weinig stikstofruimte op. Het kabinet moet nu op zoek naar een andere manier om nog dit jaar stikstof te besparen. En woensdag werd ook bekend dat alle kermissen in Midden- en West-Brabant tot 1 november zijn verboden. Een beslissing die hard aankwam in de branche. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht.