Twee katten gered bij woningbrand in Sprang-Capelle

Van varkens- naar transport­be­drijf, daar zijn Reuselse omwonenden het niet mee eens

DEN HAAG/REUSEL – Twee bewoners van de Buizerd in Reusel vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente toestemming heeft gegeven voor een volwaardig transportbedrijf even verderop aan de Herdersdreef, midden in het agrarische buitengebied.