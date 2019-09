Twee kinderen (6 en 9) komen om bij woningbrand in Strijbeek, ook twee gewonden

Bevrijding 75 jaar Arie: kind van verdwenen soldaat en enige donkere jongetje op school in Gemert

9:00 Arie van Dommelen (73) was halverwege de jaren vijftig het enige donkere jongetje in de klas op de Komschool in Gemert. ‘Zoeloe’ noemden de kinderen hem. Zijn vader, een Afro-Amerikaanse soldaat, verdween na de bevrijding en is nooit meer teruggekomen.